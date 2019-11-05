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    أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي رغم تراجعها عالميا

    12:24 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019
    أسعار الذهب تستقر في السوق المحلي رغم تراجعها عالميا

    أسعار الذهب

    كتبت- شيرين صلاح:

    استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عند نفس مستوياتها أمس، رغم تراجعها عالميا.

    وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 676 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

    وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم نحو 579 جنيها، فيما بلغ سعر الجرام عيار 24 اليوم نحو 773 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5408 جنيهات.

    وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية، في الوقت الذي تعزز فيه الدولار وزادت فيه الشهية للأصول المرتفعة المخاطر بفضل آمال إبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، مما يثبط اهتمام المستثمرين بالاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

    وبحلول الساعة 0528 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1506.33 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 1508.40 دولار للأوقية.

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