مستشارة محافظ المركزي: إطلاق شركة ضمان مخاطر الصادرات قبل نهاية ديسمبر

كتبت- منال المصري:

قالت نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية، إن مجلس إدارة البنك المركزي وافق الشهر الماضي على إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات.

وأضافت نجلاء نزهي لمصراوي، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الناس والبنوك، أن البنك المركزي يعتزم إطلاق شركة ضمان المخاطر قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك بعد حسم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

وذكرت أن بنوكا إقليمية أبدت رغبتها بالمشاركة في رأسمال شركة مخاطر ضمان الصادرات، رافضة الإفصاح عن أسماء تلك البنوك حتى تقديم عرض رسمي، ولكن الشركة سيتم إطلاقها مبدئيا برأسمال مصري من البنك المركزي.

وكانت لبنى هلال، نائبة محافظ البنك المركزي، قالت لمصراوي في يناير الماضي، إن البنك المركزي يعد حاليا دراسة لإنشاء شركة على مستوى عالمي لضمان مخاطر الصادرات من أجل تشجيع وزيادة الصادرات المصرية خاصة لأفريقيا.

ويهدف إنشاء الشركة بشكل أساسي لتمويل المستورد الأجنبي، من أجل زيادة الصادرات المصرية، وكذلك تهدف إلى حماية الشركات من عدم السداد سواء بسبب مخاطر تجارية أو سياسية، وفقا للبنى هلال.

وفسرت لبنى هلال، لمصراوي، في تصريحاتها لمصراوي في يناير، الفرق بين "الشركة المصرية لضمان الصادرات" التابعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، والشركة التي يعتزم البنك المركزي إنشاءها.

وقالت لبنى وقتها، إن الشركة الأولى تعمل في السوق المصرية منذ فترة طويلة، وتوفر الضمان للمصدر المصري لتحصيل مستحقاته عند التصدير إلى الخارج، ويجري حاليا إعادة هيكلة هذه الشركة.

وأضافت: "أما شركة ضمان مخاطر الصادرات المزمع إنشاؤها، فهي تهدف إلى تمويل المستورد الأجنبي (فضلا عن المصدر) بشرط أن تقوم شركات وطنية بتوفير السلع والخدمات المصرية، المنتجة بأيادٍ ومكونات مصرية بنسب متفق عليها مسبقاً، قد تصل في بعض الأحيان إلى 80% من قيمة المشروع/ الشحنة".

وقالت إن الشركة الجديدة ستكون "شبيهة بشركات عالمية مختصة في نفس المجال مثل SACE الإيطالية، وEuler Hermes الألمانية، وCOFACE الفرنسية".

وبدأ البنك المركزي في دراسة إنشاء شركة ضمان مخاطر الصادرات منذ ديسمبر 2017، وكلف المركزي "أفريكسيم بنك"ـ وهو أكبر مؤسسة إقليمية معنية بدعم وتطوير التجارة الأفريقيةـ بإجراء دراسة لمختلف نظم العمل والخدمات لاختيار ما يتناسب منها مع سياسة التجارة الخارجية المصرية، واقتراح الهيكل التمويلي للشركة والمساهمين بها، بحسب لبنى هلال.