أرامكو السعودية .. عملاق البترول وأكبر شركات العالم في طريقها للبورصة‬ (فيديوجرافيك)

إعداد- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أرامكو السعودية، أخيرا، عن خطتها للطرح في البورصة السعودية، وذلك في مؤتمر صحفي أمس الأحد، في خطوة طال انتظارها من المستثمرين.

ويعتبر طرح أرامكو حجر الزاوية في خطة الإصلاح الاقتصادي التي يتبناها ولي العهد، الأمير الشاب، محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.

ولم تفصح الشركة عن نسبة الطرح المتوقع طرحها أو موعده، كما أن هناك حيرة شديدة بين المستثمرين المحتملين، حول تقييم الشركة الذي يتفاوت بشدة بين بنوك الاستثمار التي تعمل على هذا الطرح.

إذ يتراوح تقييم الشركة بين 1.2 و2.3 تريليون دولا، وهو ما يعني أن التفاوت في التقييم يصل إلى نحو تريليون دولار، وهو الأمر الذي يرجع في الأساس إلى تفاوت التقديرات لمستقبل أسعار البترول.

ويريد الأمير محمد بن سلمان تقييم الشركة عند تريليوني دولار، وهو ما يقترب من مثلي قيمة مايكروسوفت، الشركة الأعلى قيمة بين الشركات المدرجة حاليا على مستوى العالم، وسبعة أمثال قيمة إكسون موبيل، الأعلى قيمة بين شركات النفط العالمية الكبرى المدرجة.

في هذا الفيديوجرافيك يوضح مصراوي أبرز المعلومات عن أرامكو أكبر الشركات ربحية في العالم، ودرة التاج في الاقتصاد السعودي، التي ظلت بياناتها لسنوات طويلة محاطة بالسرية.