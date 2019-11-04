رئيس "الاستثمار القومي": صرفنا 800 مليون جنيه من قرض "القابضة للغزل"

كتبت- منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، لمصراوي، إن مصرفه ضخ مؤخرا الشريحة الأولى بقيمة 800 مليون جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج من إجمالي قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وأضاف منتصر أن هذه التمويلات تستهدف تمويل الآلات والمعدات التي تم استيرادها، بهدف إعادة تطوير أعمال الشركة القابضة للغزل والنسيج.

وكان محمود منتصر قال لمصراوي، في يونيو الماضي، إن مجلس إدارة البنك وافق على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأكد منتصر، أن البنك يستهدف مساندة قطاع الغزل والنسيج وإعادته لسابق عهده، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي عناية فائقة لعودة هذا القطاع، في ظل أن هناك خطة كاملة لإعادة إحياء القطاع.

وبدأت وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ خطة لتطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لها، حيث وقعت الشركة القابضة للغزل والنسيج، في يونيو الماضي على عقود المرحلة الأولى لتوريد ماكينات حديثة للمصانع 270 مليون دولار.

وبحسب بيان سابق من الوزارة، تبلغ القيمة الإجمالية للتعاقد 540 مليون دولار، على أن يتم توقيع عقود الدفعة الثانية قبل أغسطس 2019.

وتستورد الوزارة، معدات وماكينات حديثة من 7 شركات سويسرية وألمانية وإيطالية هي بننجر، وايتميا، وكارل ماير، ومارزوللي، وريجياني، وريتر، وسافيو.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال على خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بتكلفة 25 مليار جنيه، والتي تهدف إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج من خسائر سنوية بقيمة 2.5 مليار جنيه، إلى أرباح لا تقل عن 3 مليارات جنيه سنويا.

وفي سياق آخر، أشار محمود منتصر إلى أن لم يصدر قرار حتى الآن بشأن الموافقة على مبادلة أصول بقيمة 80 مليار جنيه مقابل تسوية مديونيات متعثرة على بعض الجهات الحكومية للبنك، موضحا أن البنك تقدم بطلب للحصول على شريحة ثانية بقيمة 60 مليار جنيه في إطار مبادلة أصول مقابل تسوية مديونيات.