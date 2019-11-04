"تنمية المشروعات" يوقع غدًا عقدين مع "البترول" لتحويل السيارات للعمل بالغاز

كتبت- منال المصري:

يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، غدًا الثلاثاء على عقدين مع وزارة البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار الجهاز في بيان اليوم إلى أن هذا التوقيع يأتي ضمن مبادرات الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في المشروعات القومية ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والتي تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في تصريحات سابقة في فبراير الماضي إن الجهاز يستهدف ضخ تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه خلال العام الجاري لتمويل تحويل السيارات من الوقود إلى الغاز، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس.

وأوضحت أن الجهاز لن يتعاون مع البنوك في هذا البرنامج، ولكن سيكون التعاون مع شركة غاز تك وكار جاز ووزارة البترول، خاصة أن الجهاز يمتلك خبرة وتجارب سابقة ناجحة في تمويل عمل السيارات للغاز الطبيعي حيث تم تمويل عدد 35 ألف سيارة في فترة ماضية.

ومن المتوقع أن يتزايد حجم التمويلات في الفترة المقبلة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة توسع الجهاز في تمويل الأنشطة التنموية المختلفة، مثل التوسع في تمويل المجمعات الصناعية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية وكذلك إتاحة التمويل في مدينة الأثاث بدمياط وتحويل عمل السيارات إلى الغاز، بحسب جامع.