ماجد الفطيم توقع اتفاقا لتوفير منتجات كارفور على منصة "جوميا" في مصر

كتب- علاء حجاج:

وقعت ماجد الفطيم، الشركة المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة والمشغل لعلامة كارفور في مصر، اتفاقية شراكة مع جوميا المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية.

بموجب الاتفاقية، سيوفر متجر كارفور الإلكتروني على منصة جوميا مجموعة واسعة من منتجات كارفور مصر للعملاء، إضافةً إلى خيارات دفع متعددة، وإمكانية إعادة أو استبدال المنتجات في غضون أسبوعين، وخدمة توصيل منتجات، بحسب بيان من الشركة حصل عليه مصراوي.

وقال هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر إن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي للارتقاء بتجربة العملاء وتوسيع دائرة خياراتهم للوصول إلى باقة متنوعة من السلع والمنتجات.

ويأتي هذا الإعلان عقب توقيع اتفاقيات تجارية بين جوميا وشركاء الامتياز لعلامة كارفور، في نوفمبر 2018 وهم ماجد الفطيم في كينيا، وCFAO Retail في دول ساحل العاج والكاميرون والسنغال.

ويمكن للعملاء الآن شراء منتجات كارفور عبر منصة جوميا.