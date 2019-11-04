20 معلومة عن "عطاء" أول صندوق خيري لدعم ذوي الإعاقة

كتبت- منال المصري:

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الاثنين، الاحتفال بإطلاق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وبدء الاكتتاب في وثائقه غدا، والذي يعد أول صندوق خيري في مصر.

ويأتي تأسيس الصندوق في إطار دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر، وفي ضوء سعي الدولة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الحالات الخاصة.

ويعرض مصراوي 20 معلومة عن أول صندوق استثمار خيري "عطاء":

1- أول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال.

2- الصندوق مفتوح أمام جميع الأفراد والشركات وغيرها من الجهات للمساهمة فيه.

3- الصندوق سيستثمر أمواله في الأوراق المالية مثل أذون الخزانة، والأسهم، والتوريق.

4 - سيوجه عائد استثمار أموال الصندوق لدعم وتمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية.

5- سيوجه العائد أيضا لتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتقديم المنح الدراسية.

6- تأسس الصندوق عبر بنك ناصر الاجتماعي.

7- يبدأ الصندوق برأسمال 125 مليون جنيه.

8- ساهم صندوق تحيا مصر في رأسمال الصندوق الجديد بقيمة 80 مليون جنيه.

9- ساهم بنك ناصر الاجتماعي في رأسمال الصندوق بقيمة 20 مليون جنيه.

10- ساهمت وزارة الأوقاف في رأسمال الصندوق بقيمة 20 مليون جنيه.

11- ساهم بنك قناة السويس في رأسمال الصندوق بقيمة 5 ملايين جنيه.

12- أعلنت هيئة الرقابة المالية مساهمتها في الصندوق بقيمة 10 ملايين جنيه.

13- يتلقى الاكتتاب في الصندوق 3 بنوك هي الأهلي المصري وقناة السويس ومصر.

14- يمكن للراغبين في الاكتتاب بوثائق الصندوق الذهاب من الغد لفروع البنوك الثلاثة.

15- سعر الوثيقة 10 جنيهات، بدون حد أقصى للشراء.

16- يدير الصندوق شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

17- صندوق يعمل وفق تشريعات سوق رأس المال وليس صندوقا حكوميا.

18- من المرتقب أن يتميز الصندوق بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس الإدارة تقريرا سنويا بنشاطه وقوائمه المالية.

19- ستوجه عوائد الصندوق للمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور الإقامة أو الرعاية، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.

20- يستهدف الصندوق زيادة رأسماله إلى مليار جنيه.