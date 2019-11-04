مصراوي ينشر صور إصلاح خط الغاز بين مصر وإسرائيل تمهيدا للاستيراد

كتب- أحمد السيد:

حصل مصراوي على صور إصلاح خط الغاز الطبيعي الممتد بين مصر وإسرائيل، تمهيدا لاستقبال الغاز الإسرائيلي المتوقع قبل نهاية العام الجاري.

وتعرض خط الغاز الممتد بين مصر وإسرائيل والمملوك لشركة غاز شرق المتوسط لعدة تفجيرات بعد ثورة يناير 2011، إلى أن توقف تصدير الغاز المصري في أبريل 2012.

وتسعى إسرائيل لاستغلال هذا الخط لتصدير الغاز إلى مصر من أجل توصيله إلى محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط من أجل إعادة تصديره مرة أخرى.

وأعلنت شركة ديليك الإسرائيلية في بيان أمس، عن صفقة شراء حصة حكامة في شركة غاز شرق المتوسط بما يشهل عملية تصدير الغاز الإسرائيلي وإنهاء قضايا التحكيم الدولي ضد مصر على خلفية وقف تصدير الغاز.

وقال يوسي أبو الرئيس التنفيذي لديليك، أمس إن "اتمام صفقة غاز الشرق إيذان بفجر عصر جديد لسوق الطاقة الإسرائيلية -بانتقال إسرائيل إلى مكانة المصدر الإقليمي للغاز الطبيعي. مشروع لوثيان يمضي قدما وفق الجدول الزمني... ونتوقع بدء ضخ الغاز في الأنابيب من لوثيان قبل نهاية العام"، بحسب وكالة رويترز.

يذكر أن إسرائيل اكتشفت عدة حقول للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، وهي تحتاج إلى نقله إلى مصر عبر خطوط الأنابيب الممتدة بينهما، والتي كانت تستخدم في السابق لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، وذلك من أجل الاستفادة من البنية التحتية التي تمتلكها مصر في مجال إسالة الغاز.

وتمتلك مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، حيث يحتاج الغاز الطبيعي إلى تحويله لمادة سائلة من أجل تحميله على السفن وتصديره.

وكانت هذه المحطات متوقفة في السنوات الماضية، مع تحول مصر إلى مستورد صافي للمواد البترولية والغاز، لكن مع الاكتشافات الكبيرة التي تحققت لمصر في البحر المتوسط، تأمل مصر في إعادة تشغيل هذه المحطات من أجل تصدير كميات من الغاز الخاص بها، أو الغاز المكتشف في الدول المجاورة مثل إسرائيل وقبرص.

واتفق الشركاء في حقلي لوثيان وتمار الإسرائيليين للغاز على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى عميل في مصر هو شركة دولفينوس القابضة لكن جرى تعديل الاتفاق الشهر الماضي لزيادة الإمدادات 34 بالمئة إلى حوالي 85 مليار متر مكعب من الغاز بما يقدر بنحو 20 مليار دولار.

ونوبل وديليك شريكان في لوثيان، الذي يبدأ الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، وفي حقل تمار، وكلاهما قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسط.

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