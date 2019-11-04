التنمية الصناعية: افتتاح 4 فروع جديدة للهيئة قبل نهاية العام الجاري

كتبت- دينا خالد:

قال مجدي غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، في بيان اليوم الاثنين، إنه يجري العمل على افتتاح 4 فروع جديدة للهيئة في كل من الوادي الجديد، والغردقة، وشرم الشيخ، وبني سويف قبل نهاية هذا العام.

وأضاف غازي أن عدد الفروع الإقليمية للهيئة والمكاتب التابعة لها سيصل إلى 29 فرعا ومكتبا إقليميا على مستوى الجمهورية، بنهاية هذا العام.

وأوضح أن الهيئة أقرت عدة قرارات تنظيمية في إطار استراتيجية شاملة لتفعيل فروعها الإقليمية، وإقرار توزيعها طبقا لنطاق جغرافي محدد لكل منها, لضمان إتاحة كافة خدماتها للمستثمر الصناعي من حيث إصدار شهادات رخص التشغيل والسجل الصناعي بأنواعها على مستوى كافة المحافظات, وذلك تيسيرا على المستثمرين.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار الخطة التي تتبناها الهيئة لإعمال مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الصناعية للمستثمر الصناعي في شتى المناطق الصناعية بالجمهورية, وخاصة مع بدء العمل على الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي في ضوء مشروع الميكنة الالكترونية للإجراءات والخدمات الصناعية, ليقوم كل فرع بمهام المقر الرئيسي للتيسير على المستثمر.

وحول التوزيع الجغرافي للمكاتب والفروع، أشار مجدي غازي إلى أنه طبقا لما تقرر يقوم فرع الهيئة بمقرها بالتجمع الخامس اعتبارا من هذا الأسبوع بتقديم خدمات الهيئة، وإنهاء إجراءات المستثمرين للمنشآت الصناعية بالنطاق الجغرافي في كلٍ من منطقتي القاهرة الجديدة، والقطامية تحديدا.

وأوضح أن فرع الهيئة بمجمع خدمات الاستثمار بصلاح سالم سيقدم الخدمات الصناعية للمنشآت الصناعية الواقعة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية داخل وخارج المناطق الصناعية, وذلك بجانب فرع الهيئة بجاردن سيتي ليقدم خدماته في نفس النطاق الجغرافي بالنسبة للمنشآت المقامة "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة (جاري تفعيله قبل نهاية نوفمبر).

كما أعلن رئيس الهيئة عن تفعيل فرع الهيئة بمقر اتحاد الصناعات بكورنيش النيل بالقاهرة بناءً على بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والاتحاد, وذلك لتقديم خدمات الهيئة فيما يخص إصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي على وجه التحديد للمستثمرين,

وقال غازي إن العمل بدأ بهذا الفرع اعتبارا من الأسبوع الماضي, لتقديم خدمة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي على وجه التحديد لكافة المنشآت الصناعية المقامة داخل وخارج المناطق الصناعية في نطاق محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية.

وأضاف أن هناك فرعين للهيئة بمدينة 6 أكتوبر أحدهما داخل منطقة المطور الصناعي (CPC)، والذي بدأ في تقديم كافة الخدمات الصناعية للمنشآت الصناعية المقامة "خارج" المناطق الصناعية المعتمدة الواقعة بالنطاق الجغرافي الخاص بمحافظات الجيزة، والفيوم، بالإضافة إلى بني سويف لحين افتتاح فرع بالمحافظة قبل نهاية العام.

والفرع الثاني للهيئة في المدينة يقع بمجمع خدمات الاستثمار بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي، والذي تم افتتاحه مؤخرا، ويختص بالمنشآت الواقعة داخل المناطق الصناعية بمحافظات الجيزة، والفيوم، وبني سويف، وفقا لغازي.

وذكر غازي أنه طبقا للتوزيع الجغرافي للفروع يقوم فرع الهيئة بالإسكندرية بتقديم الخدمات الصناعية بكل من الإسكندرية، والبحيرة، ومطروح, بينما يغطي فرع العاشر من رمضان المنشآت الصناعية بمدينة العاشر الصناعية، فضلا عن بدر، والشرقية من خلال مكتبين تابعين في كلٍ من بدر، والزقازيق.

وأشار إلى أن فرع الهيئة بالاسماعيلية يقدم خدماته الصناعية بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، بجانب مكتبين تابعين في كلٍ من بورسعيد والعريش لخدمة المستثمرين في بورسعيد وشمال سيناء، كما سيتم افتتاح فرع شرم الشيخ لخدمة المستثمرين بجنوب سيناء.

وبالنسبة لفرع السادات يختص بمدينة السادات بمحافظتي المنوفية والغربية من خلال مكتبين تابعين بكلٍ من قويسنا والمحلة، فضلا عن فرع الهيئة بدمياط والذي يشمل نطاقه الجغرافي محافظتي دمياط وكفر الشيخ, وهناك فرع جمصة لتغطية المنشآت الصناعية بالمدينة بجانب مكتب تابع بالمنصورة لخدمة محافظة الدقهلية، وفقا لغازي.

وبالنسبة لصعيد مصر، أوضح غازي أن للهيئة فرع بمحافظة أسيوط لتقديم خدماته بالمحافظة، فضلا عن مكتب تابع في محافظة المنيا، بالإضافة إلى فرع الوادي الجديد (جاري الإعداد لافتتاحه).

وكذلك لدى الهيئة فرع بسوهاج لتقديم الخدمات الصناعية بالمحافظة, ومكتب بالأقصر لخدمة المحافظة، فضلا عن مكاتب للهيئة في كلٍ من أسوان وقنا, وأخيرا فرع لتقديم خدمات الهيئة للمنشآت الصناعية بالغردقة لخدمة مستثمري محافظة البحر الأحمر (جاري الإعداد لافتتاحه).