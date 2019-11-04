هيئة الرقابة المالية تساهم بـ 10 ملايين جنيه في صندوق "عطاء" الخيري

كتبت- منال المصري:

كشف محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن الهيئة قررت المساهمة بقيمة 10 ملايين جنيه في صندوق استثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة.

وأضاف عمران خلال كلمته اليوم الاثنين للإعلان عن إطلاق الاكتتاب في صندوق عطاء الخيري، أنه قرر المساهمة بشخصه بعدد 10 آلاف وثيقة بسعر الوثيقة 10 جنيهات في صندوق عطاء داعيا موظفي الهيئة العامة للرقابة المالية البالغ عددهم 800 موظف للمشاركة في الصندوق.

وأطلقت وزارة التضمان الاجتماعي اليوم صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" اليوم بالتعاون مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية برأس مال 125 مليون جنيه.

ويبدأ الاكتتاب غدا في 3 بنوك وهم مصر والأهلي وقناة السويس بهدف الوصول إلى 250 مليون بصفة مبدئية قبل زيادة رأس مال الصندوق ليصل إلى مليار جنيه.

وتوجه عوائد الصندوق لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية وتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتقديم المنح الدراسية.

ويبدأ انطلاق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لصالح ذوي الإعاقة ومساهمة بنك ناصر الاجتماعي 20 مليون جنيه بالإضافة إلى دعم وزارة الاوقاف 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه بصفة مبدئية.