إطلاق أول صندوق خيري لدعم ذوي الإعاقة تحت اسم "عطاء"

كتبت- منال المصري:

شهدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الاثنين، الاحتفال بإطلاق صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"، وبدء الاكتتاب في وثائقه غدا، والذي يعد أول صندوق خيري في مصر.

وقالت الوزيرة إن إنشاء الصندوق يمثل مبادرة هامة غير حكومية، ويأتي في إطار اهتمام الدولة بملف ذوي الإعاقة واستجابة لما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من ضرورة توفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت الوزيرة أهمية تقديم أوجه الرعاية لذوي الإعاقة وأثرها الاجتماعي، موضحة أنه لا غنى عن تضافر الجهود الحكومية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد في تمويل ودعم تلك الجهود لتحقيق المزيد من الدمج لتلك الفئة من المواطنين.

وقال عماد راغب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" لدعم ذوي الإعاقة، إن الصندوق يستهدف في المرحلة الأولى جذب 200 مليون جنيه اكتتابات في وثائقه، وسيكون متاحا في في وقت بعد فترة الاكتتاب لأي شخص شراء وثائق الصندوق من فروع البنوك المعلن عنها.

وقال شريف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، إن شركة أزيموت مصر لإدارة صناديق الاستثمار تنازلت عن أتعابها مساهمة في دعم رسالة الصندوق.

وأضاف أن الصندوق يلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية، وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وقوائمه المالية، وستكون هناك اجتماعات دورية يُدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق.

وسينشئ الصندوق موقعا على شبكة الإنترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه في مجال العمل الخيري والاجتماعي.

وتم إطلاق صندوق الاستثمار الخيري "عطاء" بالتعاون مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، برأسمال 125 مليون جنيه.

ويتم غدا فتح باب الاكتتاب لكافة المستثمرين، بهدف الوصول برأسمال الصندوق إلى 250 مليون بصفة مبدئية، وذلك قبل زيادته ليصل إلى مليار جنيه.

وتتضمن المبلغ المبدئي لإطلاق الصندوق، بحسب ما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل، مبلغ 80 مليون جنيه مخصصة من صندوق تحيا مصر لصالح ذوي الإعاقة، إلى جانب مساهمة بنك ناصر الاجتماعي بقيمة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى دعم وزارة الاوقاف بقيمة 20 مليون جنيه، وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه بصفة مبدئية.

وتم التعاقد مع شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، كمدير استثمار للصندوق، بالإضافة إلى التعاقد مع بنك مصر، والأهلي، وقناة السويس كمتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق.

ويأتي تأسيس بنك ناصر الاجتماعي للصندوق كأول صندوق استثمار خيري مفتوح يعمل وفق أحكام قانون سوق المال، ويستهدف استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوي الإعاقة.

ويأتي تأسيس الصندوق استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر، في ضوء سعي الدولة لتمكين ودمج الأشخاص ذوي الحالات الخاصة.

وتوجه عوائد الصندوق لصالح الأعمال التنموية بهدف تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، وتقديم الدعم للجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التي تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات وتقديم المنح الدراسية.

كما توجه عوائد الصندوق إلى المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل دور الإقامة أو الرعاية، بالإضافة إلى تمويل قوافل طبية للقرى التي لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.

وحضر حفل بدء الاكتتاب في وثائق الصندوق، محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، ومحمود منتصر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وحسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس، وأحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر.

وقال أحمد أبوالسعد العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر، أن صندوق استثمار الخيري "عطاء"، سوف يستثمر حوالي 50% من أمواله في أذون الخزانة و20% استثمارات في شركات وتوريق و20% صناديق دخل ثابت و10% في الأسهم.

وأضاف أبوالسعد أن الصندوق يلتزم بأعلى درجات الحوكمة والشفافية وسيصدر مجلس إدارة الصندوق تقريرا سنويا بنشاطه وقوائمه المالية وستكون هناك اجتماعات دورية يدعى لحضورها حملة وثائق الصندوق.