شركة انديلا: 50% من الوظائف الجديدة تحتاج مهارات هندسة البرمجيات

كتب- علاء حجاج:

قالت رامة الصفتي، المدير التنفيذي لشركة انديلا مصر المتخصصة في تقديم الخدمات الهندسية عن بعد، إن الشركة تؤسس أول مركز لها في مصر لتنظيم العمل عن بعد.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق خدمات شركة انديلا في مصر، أن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا الحديثة ستخلق نحو 58 مليون وظيفة جديدة ولكنها ستطلب مهارات جديدة، حيث تشير الإحصاءات أن نحو 50٪ من الوظائف الجديدة ستحتاج لمهارات هندسة البرمجيات.

أوضحت هذا الاحتياج من المهارات يخلق نوع جديد من فرق العمل وهو ما يعرف بالفرق الموزعة والتي تعتمد على تقديم فرق عمل خدماتها لشركات عن بعد، ومن الممكن أن يكون فريق العمل موزع في عدد من القارات ولكنه يعمل على مشروع واحد .

وقالت الصفتي إن كثير من الشركات الكبرى أصبحت تعتمد على فرق العمل عن بعد لإنجاز بعض الأعمال وذلك بسبب عدم توافر القدر الكافي من المهارات والكفاءات.

وعن دور انديلا، قالت إن الشركة تطور المهارات والفرق الهندسية في فريقيا وتنميتها وتجهيزها كفريق عمل وتوفيرها للشركات التي تعاني من نقص في الكوادر البشرية بهندسة البرمجيات في بلدها.

أوضحت أن الشركة بدأت نشاطها في أفريقيا منذ عام 2014 وقدمت خدماتها في نيجيريا وكينيا وغيرها من الدول باستثمارات تتجاوز 180 مليون دولار.

وبحسب رامة فإن الشركة بدأت مركزها في مصر وعينت نحو 80 مهندسًا مصريًا متخصصًا بقطاع البرمجيات.

وتقدم شركة انديلا خدماتها لأكثر من 200 شركة حول العالم.

وعن أهمية السوق المصري قالت الصفتي إن مصر سوق كبير وبه عدد كبير من السكان ومليء بالكفاءات حيث يتخرج سنويا نحو نصف مليون خريج من الجامعات سنويا، بالإضافة إلى وجود نمو فى قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، فضلا عن وجود ميزة تنافسية مقارنة بباقي الدول بعد تحرير سعر الصرف ما جعل من مصر سوق هام وبه العديد من فرص النمو.