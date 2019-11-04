فريد: البورصة تعد مكملا حقيقيا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

بنك قناة السويس يفتتح أول مركز له في مبادرة رواد النيل

كتبت-شيماء حفظي:

تصوير-محمود بكار:

قال محمد فريد رئيس البورصة إن سوق المال يعد مكملا حقيقيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير تمويلات لمشروعات استثمارية مستدامة.

وأضاف خلال قمة صوت مصر اليوم الاثنين أن أهداف التنمية المستدامة يجب أن تنعكس على حياة الناس بصورة مباشرة وليس فقط تحقيق منفعة استثمارية للشركات.

وأشار فريد إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير استثمارات تتراوح بين 5 و7 تريليونات دولار.

وأوضح أنه لتوفير هذه التمويلات يلعب سوق المال دورا وسيطا من خلال الاستثمار في السندات الخضراء أو السندات الزرقاء.

وأشار إلى أن البورصات تخلق أدوات مالية وتوفير منصات لتداول أوراق مالية متعلقة بالاستدامة بالإضافة إلى إطلاق مبادرة استدامة البورصات.

وقال فريد إنه في إطار التنمية المستدامة فإن 46% من الشركات المدرجة في البورصة بها تمثيل للنساء بمقعد على الأقل في مجالس الإدارة.