أوراسكوم كونستراكشون تنتهي من إنشاء محطة كهرباء رياح في رأس غارب

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان لها اليوم الاثنين، الانتهاء من بناء مشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمنطقة رأس غارب بالبحر الأحمر، وذلك قبل المدة المحدد بـ 45 يوما.

وقالت الشركة إنه تم توصيل المحطة بالشبكة القومية للكهرباء وبدء التشغيل التجاري بطاقتها الإنتاجية القصوى ابتداءً من 31 أكتوبر الماضي.

وأضافت أن المشروع حقق نجاحا على مستويات متعددة، كما يحقق أيضًا استراتيجية الشركة لبناء مجموعة من الاستثمارات ومشاريع التشغيل والصيانة (O&M) التي توفر إيرادات وتدفقات نقدية متكررة، مكملة لأعمال الشركة الأساسية في الهندسة والبناء (EPC).

وذكرت الشركة أن الطاقة المنتجة من هذه المحطة تبلغ 262.5 ميجاوات، ويعد هذا المشروع هو أول مشروع مستقل (IPP) من نوعه وحجمه في مصر لإنتاج الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ المشروع على أساس أعمال البناء والامتلاك والتشغيل (BOO) من قِبل Ras Ghareb Wind Energy SAE، وهي شركة منشاة بالتحالف المكون من شركة ENGIE الفرنسية (40%)، وشركة Toyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holdings Corporation اليابانية (40%)، وشركة أوراسكوم للإنشاءات (20%) بموجب اتفاقية شراء طاقة (PPA) لمدة 20 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأوضحت أوراسكوم أنه بالإصافة إلى عن مساهمتها في المشروع، كانت أوراسكوم للإنشاءات هي المقاول "EPC" للأعمال المدنية والأنظمة الكهربائية.

وقالت إن البناء اكتمل قبل 45 يوما من الموعد المحدد رغم أن فترة البناء التعاقدية تصل إلى 24 شهرا، حيث لنتهت الشركة من جميع قواعد أساسات التوربينات البالغ عددها 125 قاعدة قبل 73 يومًا من الموعد المحدد للتنفيذ، كما انتهت الشركة من تفعيل المحطة الفرعية قبل 31 يومًا من الموعد المحدد.

وأضافت أن هذا الإنجاز أتاح بدء التشغيل الجزئي لعمليات الإنتاج التجاري من المحطة منذ يونيو 2019.

وتابعت الشركة: "علاوة على ذلك، أكملت أوراسكوم للإنشاءات مما يزيد عن 3.5 مليون ساعة عمل دون إصابة الوقت الضائع (LTI) في المشروع".

ورتب التحالف تمويلًا للمشروع من بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع بنكي Sumitomo Mitsui Banking Corporation وSociété Générale تحت تأمين Nippon Export & Investment Insurance (NEXI).

كما شارك البنك التجاري الدولي مصر (CIB) كبنك رأس المال العامل، كما قدم بنك التجاري وفا قرضا لرأس المال المعبري للمشروع لشركة أوراسكوم للإنشاءات.

وعلق أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي للشركة، "نحن فخورون بإكمال أكبر مشروع للطاقة المتجددة في مصر قبل الموعد المحدد. كما يسلط هذا المشروع الضوء على قدراتنا في مجال البناء والتمويل إلى جانب التعاون الناجح مع شركائنا الدوليين والمؤسسات المالية والعملاء. ومازلنا نركز جهودنا على تعظيم محفظة الدخل المتكرر".