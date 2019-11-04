رويترز: التضخم السنوي في تركيا ينخفض إلى 8.55% في أكتوبر الماضي

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين بتركيا انخفض إلى 8.55% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، مسجلا أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات بسبب قياس مؤقت لتأثيرات سنة الأساس من العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وكان استطلاع للرأي أجرته رويترز أشار إلى توقعات للتضخم عند 8.6% في أكتوبر الماضي.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين 2% في أكتوبر الماضي ، مقارنة مع توقعات استطلاع الرأي عند 2.02%.

وفي سبتمبرالماضي، سجل التضخم السنوي 9.26%، وفقا للوكالة.

وفي سبتمبر من العام الماضي، ارتفع التضخم السنوي وبلغ أعلى مستوى في 15 عاما عند ما يزيد عن 25 %في أكتوبر الماضي في الوقت الذي دفعت فيه أزمة عملة في تركيا تكلفة الواردات للارتفاع.

وانخفض التضخم منذ ذلك الحين، حيث دفعت القفزة الحادة المسجلة العام الماضي القراءة السنوية للانخفاض اليوم الاثنين.