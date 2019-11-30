بنسبة تصل لـ 1.5%.. البنك الأهلي يخفض الفائدة على حسابات التوفير

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري خفض الفائدة على جميع حسابات التوفير بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5% بداية من غدٍ الأحد، بحسب موظف بخدمة العملاء بالبنك.

ويقدم البنك الأهلي أربعة 4 من حسابات التوفير يشمل حساب التوفير العادي، وحساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز، وحساب توفير المستقبل، وحساب توفير المعاش.

ويأتيي قرار البنك الأهلي بخفض الفائدة على حسابات التوفير بعد قراره بخفض الفائدة 1% على الشهادات الإدخارية والودائع، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في أخر اجتماع للسياسة النقدية منتصف الشهر الجاري.

وكان البنك الأهلي قرر أيضا خفض الفائدة 0.5% على القروض الشخصية بداية من غدٍ الأحد تماشيا مع خفض الفائدة على الأوعية الإدخارية.

ويقر البنك فائدة على حسابات التوفير التي تبدأ من 3001 جنيه إلى فوق ودون ذلك لايقر أي عائد على الحسابات.

وتتدرج الفائدة بين شريحة إلى أخرى، وكلما ارتقع قيمة الحساب يحظى العميل بعائد أكبر، بل تتباين الفائدة داخل الشريحة الواحدة حسب دورية صرف العائد سواء كانت شهري أو ربع سنوي، أو نصف سنوي، أو سنوي.

ويبدأ فتح حساب التوفير بالبنك الأهلي من أول ألف جنيه كحد أدنى.

ويعرض مصراوي أسعار الفائدة بعد خفضها على جميع حسابات التوفير الأربعة كالتالي:

أولا- حساب التوفير العادي:

تتراوح نسبة الخفض بين 1.25% إلى 1.5%

الشريحة الأولي:

تبدأ من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه

نسبة الفائدة تتراوح بين 5.55% عائد شهري، و5.6% عائد ربع سنوي، و5.65% نصف سنوي، و5.75% عائد سنوي.

الشريحة الثانية:

تبدأ من 5001 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه

تتراوح الفائدة بين 6.3% للعائد الشهري، و6.35% عائد ربع سنوي، و6.4% نصف سنوي، و6.5% عائد سنوي.

الشريحة الثالثة:

تبدأ من أكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه

تتراوح الفائدة بين 7% عائد شهري، و7.10% ربع سنوي، و7.15% نصف سنوي، و7.25% عائد سنوي.

الشريحة الرابعة:

تبدأ من أكثر من 500 ألف جنيه

تتراوح نسبة الفائدة بين 7.7% عائد شهري، و7.75% عائد ربع سنوي، و7.85% نصف سنوي، و8% عائد سنوي.

ثانيًا- حساب توفير المدخر الصغير ذو الجوائز:

نسبة خفض سعر الفائدة بلغ 1.5% لكل الشرائح.

الشريحة الأولى:

تبدأ من 3001 جنيه إلى 30 ألف جنيه

نسبة الفائدة 8% سنويًا

الشريحة الثانية:

تبدأ من أكثر من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه

نسبة الفائدة 7% سنويًا

الشريحة الثالثة:

تبدأ من أكثر من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه

تبلغ نسبة الفئدة 6.25% سنويًا

الشريحة الرابعة:

تبدأ من أكثر من 100 ألف جنيه

تبلغ الفائدة 5.75%.

ثالثا- حساب توفير المعاش:

انخفضت نسبة الفائدة 1.5% لتسجل 8% سنويًا.

رابعا- حساب توفير المستقبل:

نسبة الخفض تتراوح بين 0.95% إلى 1.5%

الشريحة الأولى:

تبدأ من 3001 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه

نسبة الفائدة تبلغ 5.55% للعائد الشهري، و5.6% للعائد ربع سنوي، و5.65% للعائد نصف سنوي، و5.75% للعائد السنوي.

الشريحة الثانية:

تبدأ من أكثر من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه:

تبلغ الفائدة 6.3% للعائد الشهري، و6.35% للعائد الربع سنوي، و6.40% للعائد النصف سنوي، و6.5% للعائد السنوي.

الشريحة الثالثة:

تبدأ من أكثر من 500 ألف جنيه:

بلغت الفائدة 7.25% للعائد شهري، و7.3% للعائد الربع سنوي، و7.35% عائد النصف سنوي و7.5% عائد السنوي.