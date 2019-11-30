خريطة أسعار الفائدة على الودائع والشهادات وحسابات التوفير في 14 بنكًا

كتبت- منال المصري:

خفض 14 بنكًا في مصر أسعار الفائدة على الأوعية الإدخارية التي تشمل حسابات التوفير والودائع والشهادات الإدخارية للعملاء خلال الشهر الجاري، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الجاري ليسجل متوسط سعر الفائدة 12.25% للإيداع و13.25% الإقراض.

وفي الوقت الذي حسمت فيها بعض البنوك الفائدة على أوعيتها الإدخارية ما زالت بنوك أخرى تدرس خفض الفائدة على أوعيتها الادخارية.

ويعرض مصراوي سعر الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير في 14 بنكًا قرر خفض الفائدة خلال الأسبوعين الماضيين.

1- البنك الأهلي المصري:

الشهادات الإدخارية: تراجعت الفائدة 1% لتتراوح بين 13% للعائد الشهري، أو 13.25% للعائد ربع سنوي ذات آجال مدة 3 سنوات، و13.75% للعائد الشهري لمدة عام.

الودائع: خفض البنك الفائدة 1%.

2-بنك مصر:

الشهادات للعائد الثابت: تراجعت 1% لتسجل 13% يصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

الودائع: انخفضت الفائدة 1%.

حساب التوفير: انخفضت الفائدة 1% على جميع الشرائح.

3-بنك القاهرة:

حساب التوفير: انخفضت أسعار الفائدة 1%.

الودائع: تراجع سعر الفائدة 1%.

4-بنك الأسكندرية:

الشهادة الادخارية: تراجعت الفائدة 1% لتسجل 9% للعائد الشهري، و9.25% لعائد ربع سنوي، وهي شهادة ذات آجال 3 سنوات.

الودائع: انخفضت الفائدة بنسبة تراوحت من 0.25% إلى 1% حسب آجال الوديعة.

5- البنك الزراعي المصري:

الشهادة: سعر الفائدة تراجع 1% لتسجل 12% يصرف العائد كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات.

حساب التوفير: انخفض سعر الفائدة 1%.

6-البنك المصري الخليجي (EG Bank):

الشهادة: تراجع الفائدة 1% لتتراوح بين 12% تصرف شهريا، أو 12.25% تصرف 3 أشهر، و12.5% تصرف كل 6 أشهر، و13% تصرف سنويا، ويبلغ آجال الشهادة 3 سنوات.

7-بنك :"HSBC"

الودائع: انخفضت أسعار الفائدة بين 0.25% إلى 0.75% حسب آجال الوديعة.

حسابات التوفير: انخفضت من 0.5% إلى 1% على الشرائح المختلفة.

8-بنك الكويت الوطني:

الشهادات الإدخارية: انخفضت الفائدة 1% لتتراوح بين 11% يصرف العائد شهريا، و11.5% يصرف العائد ربع سنوي لمدة 3 سنوات، فيما سجلت 12% على الشهادة الخماسية يصرف العائد شهريا.

حسابات التوفير: انخفضت سعر الفائدة 0.25%

الودائع: تراجعت 0.25%

9-البنك العقاري المصري:

الودائع: انخفضت 1%

10-بنك عوده:

الشهادات: تراجعت الفائدة 1% لتسجل 11% تصرف شهريا لمدة 3 سنوات.

حسابات التوفير: تراجعت الفائدة 0.25% إلى 1% حسب آجال كل وديعة.

الودائع: انخفضت الفائدة بين 0.25% إلى 1% حسب كل شريحة.

11- بنك بلوم:

حساب التوفير: تراجع الفائدة 1%

الودائع: انخفضت 1%

12- التجاري وفا بنك إيجيبت:

حساب التوفير: خفض 1% على الشرائح المرتفعة دون منخفضة القيمة.

13- بنك مصر إيران:

الودائع: تراجعن 0.5%

14- بنك ناصر الاجتماعي:

الشهادات: تراجعت الفائدة 1% لتتراوح بين 12.5% يصرف العائد شهريا، و12.75% للعائد ربع سنوي، و13.5% للعائد السنوي.