شركات بريطانية تعتزم زيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت عدد من الشركات البريطانية الكبرى، عزمها زيارة مصر قريبا لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية خاصة في المشروعات الكبرى، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم السبت.

وقال البيان إن هذا جاء على هامش مشاركة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ويحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مائدة مستديرة مع نحو 10 شركات من كبريات الشركات البريطانية، تحت عنوان "الفرص الاستثمارية فى مصر" ضمن الاجتماعات التى تعقدها بعثة طرق الأبواب والتي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA بالعاصمة البريطانية لندن.

واستعرضت الوزيرة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في مسار تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مؤكدة أن توجه الحكومة لتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الفرص الاستثمارية أمامه للمشاركة فب مختلف المشروعات خاصة المشروعات الكبرى.

ودعت الوزيرة، الشركات البريطانية لزيادة استثماراتها في مصر والتى وصلت إلى 47.8 مليار دولار في ظل وجود 1817 شركة بريطانية تعمل في مصر.

وعقدت وزيرة الاستثمار اجتماعا بالسفير فيليب بارهام، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطانى لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية 2020، التي ستعقد في لندن يناير المقبل، حيث تم بحث تعزيز العلاقات بين أفريقيا والمملكة المتحدة، في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الـفريقي لهذا العام، ودعم مشروعات البنية الأساسية في القارة.

وقالت نصر في بيان صحفي اليوم إن مصر تدعو المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القارة، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيها واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في قارة أفريقيا والتي تحتاج لبنية أساسية.

قال السفير فيليب بارهام، إن هذه القمة ستعزز العلاقات بين بريطانيا وقارة أفريقيا من خلال تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لجذب استثمارات إلى القارة الأفريقية، موضحا أنها ستركز على تمكين الشباب والاهتمام بالتعليم والصحة في أفريقيا.