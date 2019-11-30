أسعار الخضر والفاكهة تستقر خلال تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس الجمعة، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و8 جنيهات.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و8 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

جوافة بين 4 و 7 جنيهات.

رمان بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.