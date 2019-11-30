البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: ملتزمون بدعم مصر في جهودها الإصلاحية

كتب- مصطفى عيد:

بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، زيادة التعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمارة والتنمية خلال زيارة لها في لندن، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

ونقل البيان عن بيتسي نيلسون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمارة والتنمية لشؤون المخاطر، قولها إن البنك سيعمل على التوسع في استثمارات القطاع الخاص في مصر في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وخاصة تحسين مناخ الاستثمار.

وأضافت أن هذه الإصلاحات لها أثر إيجابي على المستثمرين، كما شجعت المؤسسات الدولية على توجيه تمويلات أكبر لمصر لدعم القطاع الخاص في ظل وجود مناخ جاذب وميسر للاستثمار، مؤكدة أن استثمارات القطاع الخاص في مصر في طريقها للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت: "البنك ملتزم بدعم مصر في جهودها الإصلاحية وزيادة استثماراته بها".

ووصفت نيلسون الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي بالناجحة، مستدلة على ذلك باختيار مصر أكبر دولة عمليات للبنك في العالم، وذلك في ظل قصص النجاح التي تحققها مصر على المستوى الاقتصادي، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به فى المنطقة.

وقال سحر نصر، وزيرة الاستثمار إن البنك يساعد مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والنقل ودعم البنك لصناعة السيارات في مصر، ودراسة دعم مشروعات التكامل الإقليمي في القارة الإفريقية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي هذا العام.

وقالت نصر، إن مصر تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات مثل النقل وتطوير المترو والسكك الحديدية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص بما يساهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وتبلغ حجم استثمارات البنك الأوروبي لاإعادة الاعمار في مصر نحو 5.3 مليار يورو في 99 مشروعا، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليا في مصر وتونس والمغرب.