بدءًا من الغد.. البنك الأهلي يخفض الفائدة على القرض الشخصي

كتبت- منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري خفض الفائدة 0.5% على القرض الشخصي للعملاء الجدد بداية من غدٍ الأحد، بحسب مسؤول بخدمة العملاء بالبنك.

كان البنك الأهلي قرر الأسبوع الماضي خفض الفائدة 1% على الودائع، ومثلها على الشهادات الإدخارية الثلاثية منتصف الشهر الجاري، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

ويستفيد من خفض الفائدة العملاء الجدد فقط بينما العملاء القائمين تظل الفائدة كما هي حتى انتهاء سداد أخر قسط من القرض.

وقرر البنك المركزي خفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في منتصف الشهر الجاري، ليسجل متوسط سعر الفائدة (الكوريدور) ليسجل 12.25% للأيداع و13.25% للأقراض.

ويقدم البنك الأهلي برامج مختلفة للقرض الشخصي، سواء بضمان الراتب لموظفي القطاع العام والخاص، وكذلك لأصحاب المهن الحرة، أو بضمان أوعية إدخارية بالبنك.

وانخفضت الفائدة لموظفي الحكومة المحولة رواتبهم على البنك الأهلي إلى 16.75% من 17.25% .

وتراجعت الفائدة لموظف الحكومة الذي يحول راتبه على البنك الأهلي بشكل فردي إلى 17.25% من 17.75%.

وبلغت الفائدة لموظفي القطاع الخاص المحولة رواتبهم بالكامل على البنك الأهلي 17.25% بدلا من 17.75%.

وتراجعت الفائدة لموظف القطاع الخاص الذي يحول راتبه على البنك الأهلي بشكل فردي إلى 17.5% من 18%.

وانخفضت الفائدة لأصحاب المهن الحرة إلى 19.5% حاليًا مقارنة بـ20%.