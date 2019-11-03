"فيصل الإسلامي" يستحوذ على حصة بنك مصر في "المصرية للتأمين التكافلي"

كتبت- منال المصري:

أخطر بنك فيصل الإسلامي- مصر، إدارة البورصة المصرية، اليوم الأحد، استحواذه على حصة بنك مصر في الشركة المصرية للتأمين التكافلي على الممتلكات والمسئوليات.

وقال بنك فيصل الإسلامي، في بيان للبورصة، إن عملية الاستحواذ تمت على 147 ألف سهم تقريبًا من أسهم الشركة المصرية للتأمين التكافلي، تمثل حصة بنك مصر فيها، وذلك بمبلغ 44.2 مليون جنيه تقريبًا.

وأضاف البنك أن هذه النسبة تمثل 0.38% من حقوق الملكية للبنك في المصرية للتأمين التكافلي.

ويبلغ رأس المال المصدر للشركة المصرية للتأمين التكافلي "ممتلكات" 184 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين 24.75% لبنك فيصل الإسلامي، مقابل 9.5% للمصرف العربي الدولي.

وتستحوذ مجموعة الخليج للتأمين على نسبة 8.75%، كما تستحوذ بنوك مصر إيران للتنمية، والشركة المصرفية العربية الدولية، والبركة، وشركة كامكو للاستثمار، على 33% بواقع 8.25% لكل منها.

وتتوزع النسبة الباقية والبالغة 24% على كل من شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، وبنك مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية، بواقع 8% لكل منهم.

وبعد إتمام صفقة الاستحواذ ارتفعت حصة بنك فيصل الإسلامي في هيكل ملكية المصرية للتأمين التكافلي إلى 32.75%.