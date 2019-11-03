البنك الزراعي يصدر 700 ألف كارت من ميزة المدفوعة مقدمًا

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك أصدر 700 ألف كارت ميزة المدفوعة مقدمًا، وهو أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية.

وبحسب القصير، فإن البنك يستهدف في المرحلة الأولى إصدار 2.5 مليون بطاقةً من ميزة وجاري العمل على إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر "دبت" بهدف ميكنة المدفوعات وتحقيق الشمول المالي، وفقًا لاستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي.

وأضاف السيد القصير أن مصرفه يعمل علي تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتتماشى من خلال إطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب، ولذلك قاموا بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية للبنك، وإنشاء النظام البنكي.

وقال القصير إنه بالتوازي مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة البنك، سعوا إلى تطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع هيكلة البنية التكنولوجية، عبر زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلي، وإتمام مشروع تطوير الأنظمة التكنولوجية بالبنك، لتحقيق الإنطلاق بأعمال البنك بالاستعانة ببعض شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري واي فاينانس.