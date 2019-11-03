تفاصيل جدول أعمال قمة رايز أب لريادة الأعمال لعام 2019

كتب- علاء حجاج:

كشفت قمة "رايز أب" لريادة الأعمال، عن جدول أعمالها في النسخة السابعة التي تنطلق في 5 ديسمبر القادم وتستمر لمدة ثلاثة أيام في حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدداً من المتحدثين الرائدين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم تتناول القمة نقاشات وورش عمل بمشاركة عدد من المديرين التنفيذيين بـ فيس بوك ومايكروسوفت وآي بي أم ونستلة.

وتستضيف قمة رايز أب أكثر من 17 مسابقة وأحداث على هامش القمة، و180 شركة ناشئة عارضة، فضلاً عن أكثر من 200 ورشة عمل، وأحاديث ملهمة، وحلقات النقاش.

وتضم قائمة المتحدثين هذا العام عدداً من الشخصيات البارزة في عالم ريادة الأعمال في المنطقة، فضلاً عن شخصيات عالمية مؤثرة مثل "رودريغو إس إيه" رئيس تطوير الأعمال العالمية السابق في شركة "هايبرلوب لتكنولوجيات النقل ، وكارين تشنغ رئيس قسم التواصل الاجتماعي بشركة "9GAG"، وكلوديوس بولر، المدير العام لـ"Spotify" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وريا أبي راشد مذيعة ومقدمة برامج تلفزيونية.

وقال عبد الحميد شرارة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ قمة "رايز أب" إن فعاليات القمة تستعرض جميع القصص والخبرات والقيم التي تبنى شركات من الممكن أن تكون يونيكورن، والمقصود باليونيكورن هو تجاوز قيمة الشركة للمليار دولار.

وتقدم قمة "رايز أب" منصة متكاملة لريادة الأعمال من خلال تخصيص سبعة محاور رئيسية تشمل كافة الأحداث الخاصة المستضافة على مدار الأيام الثلاثة للقمة، وهي كالأتي " النمو ورأس المال الذكي والثقافة الإبداعية والاقتصاديات الإبداعية والتكنولوجيا لتحسين لتجربة الإنسان والتكنولوجيا المالية والتقنية الناشئة.