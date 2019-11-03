نصار: مصر تستضيف ورشة عمل "صنع في أفريقيا" نوفمبر الجاري

كتبت- دينا خالد:

أعلن عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر ستستضيف ورشة عمل فنية تحت عنوان "صنع في أفريقيا"، خلال الفترة من 20 إلى 21 نوفمبر الجاري، بحسب بيان للوزارة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "التصدير..الرؤية والمعوقات" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي المقام اليوم الأحد.

وتستهدف الورشة، تعزيز التعاون الصناعي الأفريقي من خلال تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة لدول القارة السمراء، بحسب الوزير.

وأضاف أنه سيشارك فىي هذه الورشة وزراء صناعة ورؤساء اتحادات الصناعة في عدد من الدول الأفريقية .

وقال نصار، إن تعزيز وتنمية الصادرات المصرية هدف قومي تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية المصرية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الـ 9 شهور الأولى من عام 2019 بنسبة بلغت 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت قيمة الواردات الأمر الذي ساهم في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري خلال نفس الفترة بقيمة بلغت 669 مليون دولار، بحسب نصار.

وأوضح نصار أن 40% من الواردات المصرية مدخلات إنتاج، ولذلك فإن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الامكانات الهائلة المتاحة بوزارة الإنتاج الحربي لتصنيع مدخلات إنتاج وطنية تفي باحتياجات الصناعة المصرية وتسهم في سد عجز الميزان التجاري.

ونوه نصار إلى أنه لا يمكن إغفال دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال تحقيق تعميق الصناعة وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بالإضافة إلى التعامل مع التصدير بجدية والعمل على فتح أسواق جديدة للتصدير والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين مصر والدول والتجمعات الإقليمية.