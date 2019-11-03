قطاع الأعمال: اكتمال خدمات مشروع "جسور" في الربع الثاني من 2020

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تسعى لاستكمال مشروع "جسور" والخدمات المقدمة من خلاله في الربع الثاني من 2020.

وأضاف الوزير خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السادس، تحت عنوان "التصنيع.. المشكلات والحلول"، اليوم الأحد، أن الوزراة تسعى للتوسع مستقبلا بهدف الوصول إلى كافة الدول الأفريقية.

وكانت الوزارة أطلقت مشروع "جسور" الشهر الماضي، لتعزيز التجارة مع دول شرق ووسط أفريقيا، ليوفر سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتشجيع المتعاملين في التجارة الخارجية.

وتشمل خدمات المشروع الشحن البري والبحري والتخليص الجمركي والتخزين والتأمين على البضائع بالإضافة إلى الوساطة والتسويق، ويستهدف في مرحلته الأولى دول شرق أفريقيا.

وأطلقت الوزارة المرحلة الأولى من مراحل المشروع بتقديم خدمة الشحن البحري على أحد الخطوط الملاحية للشركة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا.

وتسعى وزارة قطاع الأعمال، لاختيار شركة عالمية لإدارة هذه السلسلة المتكاملة من الخدمات، وإعداد دليل إلكتروني بالسلع المصرية المطلوبة للأسواق الإفريقية.

وأشار الوزير، إلى زيارة وفد من شركة رائدة في الصين إلى مصر خلال الشهر الجاري للتعاون مع شركة النصر للسيارات التابعة للوزارة لإنتاج السيارات الكهربائية.

وأوضح توفيق، أن صناعة السيارات التقليدية تشهد تراجعا على مستوى العالم وأن هناك توجه نحو السيارات الكهربائية.