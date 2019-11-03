مصادر: إلغاء قرار ترشيح محمود السقا عضوا منتدبا لبنك مصر إيران

كتبت- منال المصري:

قالت مصادر في بنك مصر إيران، لمصراوي، إن المساهمين في رأسمال البنك سحبوا ترشيحهم لتولي محمود السقا عضوا منتدبا للبنك، وتم إبلاغ البنك المركزي بذلك.

وكان المساهمين في رأسمال بنك مصر إيران أصدروا قرارا في مارس الماضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك مصر إيران بالكامل، واختيار وزير المالية السابق عمرو الجارحي لرئاسة مجلس إدارة بنك مصر إيران بدلا من أشرف الشرقاوي.

كما اختار المساهمون، ضمن قرارهم الشهر الماضي، محمود السقا رئيس تمويل الشركات الكبرى في البنك العربي الأفريقي الدولي، عضوا منتدبا لبنك مصر إيران بدلا من عمرو طنطاوي.

وأشارت المصادر لمصراوي، إلى أن قرار المساهمين بإلغاء ترشيح السقا في منصب العضو المنتدب لبنك مصر إيران يرجع إلي عدم صدور الموافقات من بعض الجهات بالدولة على مدار 8 أشهر من ترشحه لتولي هذا المنصب.

وكان محمود السقا قال في تصريحات سابقة، إن بطء صدور الإجراءات من بعض الجهات للموافقة على توليه منصب العضو المنتدب لبنك مصر إيران تقف وراء عدم تفعيل القرار رسميا.

ويمر صدور قرار تعيين الرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب لأي بنك بمجموعة من المراحل، تبدأ من ترشيح الجمعية العمومية للبنك باختيار شخص لهذا المنصب، ثم يتم إبلاغ المركزي للموافقة عليه، ثم يتطلب موافقة من مجلس الوزراء، وأخيرا بعض الموافقات من الجهات الأمنية ثم يتم صدور القرار رسميا.

ويفتقد بنك مصر إيران من شهر فبراير الماضي وجود شخص في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وذلك بعد خروج عمرو طنطاوي من المنصب، وهو ما يحتاج إليه لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المستقبلية، مما أدى إلى تكوين لجنة تضم خمسة من رؤساء القطاعات بالبنك لتسيير الأعمال.

ويتوزع هيكل ملكية بنك مصر إيران بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% لشركة مصر للتأمين، و13.87% لشركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.

وقالت مصادر بالبنك العربي الأفريقي الدولي، إن محمود السقا يدرس حاليًا عرض رئاسة إحدى الشركات التابعة للبنك العربي الأفريقي.

وأشارت المصادر إلى أن السقا قبل الترشح لرئاسة الشركة المعروضة، وسيبدأ العمل بها بداية العام المقبل في حال إلغاء المركزي قرار ترشحه لمنصب العضو المنتدب ببنك مصر إيران.