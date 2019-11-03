أرامكو: الشركة ستواصل تلبية الطلب النفطي العالمي بعد الإدراج

القاهرة- وكالات:

قال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، اليوم الأحد إن شركة النفط الوطنية العملاقة ستواصل تلبية الطلب العالمي على الخام بعد إدراجها في بورصة الرياض.

وكان الرميان يتحدث بعد أن أطلقت أرامكو طرحها العام الأولي في وقت سابق يوم الأحد، معلنة رسميا عن نيتها الإدراج في البورصة المحلية تداول.

وأضاف الرميان أن الإدراج المحلي يؤكد قوة المركز العالمي للسوق.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "إدراج أرامكو في تداول يثبت مركزها القوي بين الأسواق العالمية".