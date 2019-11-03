اختيار شركة "درايف" ضمن 15 شركة عالمية رائدة لتأجير السيارات

القاهرة- مصراوي:

اختيرت شركة "درايڤ"، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتأجير السيارات من المالك إلى المستأجر مباشرةً كواحدة ضمن 15 شركة ناشئة في نهائيات برنامج "Mobility Innovation Platform" لعام 2019.

وبحسب بيان للشركة اليوم الأحد فإن المسابقة تنظمها شركة "Plug and Play، ومقرها مدينة سيليكون ڤالي التكنولوجية الشهيرة بالولايات المتحدة.

وقال جمال أبو العنين، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لدرايڤ، إن هذا الاختيار يمنح شركته فرصة كبيرة للنمو وجذب المزيد من الاستثمارات، فإنه أيضًا يعزز من القيمة المضافة والفريدة من نوعها التي تقدمها درايڤ للسوق.

وأشار أبو العينين، إلى أن هدف الشركة تلبية احتياج هام في السوق، والوصول إلى تغيير مفهوم النقل في الأسواق التي نعمل بها.

وتابع أبو العينين: "اليوم، تثبت الشركات الناشئة المصرية وجودها في سوق شركات رأس المال المُخاطر العالمي وتحقق نموًا بخطى واثقة، ونحن متحمسون للغاية لأن نترك بصمة أكبر في السوق المصرية وعبر المنطقة في الأشهر القادمة".

وتأسست درايڤ أواخر عام ٢٠١٨، وهي منصة آمنة وسهلة وبسيطة الاستخدام ولها مصداقيتها في مجال النقل التشاركي، ولديها من الطاقات والإمكانات ما يساعدها على التوسع بشكل كبير.