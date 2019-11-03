ماذا يعني طرح عملاق النفط السعودي أرامكو في البورصة؟

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط، اليوم الأحد، رسميا نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، على طلب أرامكو، لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ولم يضع بيان الهيئة إطارا زمنيا، ولم يحدد كم ستبيع أرامكو من أسهمها.

وقالت قناة العربية السعودية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، إن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في العاشر من نوفمبر الجاري.

من هي أرامكو للنفط؟

هي شركة سعودية تُعد الأكبر في تصدير النفط في العالم، وتعرف نفسها بأنها "شركة رائدة في مجال إنتاج الطاقة والكيميائيات، وتسهم في دعم التجارة العالمية وتحسين الحياة اليومية للملايين من البشر حول العالم".

وتأسست عام 1933 كشركة أمريكية، ولكنها لم تُعرف باسم أرامكو إلا في عام 1944، وهذا الاسم اختصار لشركة الزيت العربية الأمريكية.

وتبيع أرامكو أكثر من 10 ملايين برميل من النفط يوميًا، وهو ما يُعادل ثلاثة أضعاف إنتاج أكبر شركة نفطية مدرجة في البورصة في العالم وهي إكسون موبيل.

ماذا يعني طرح جزء من أرامكو؟

يعني طرح جزء من أسهم أرامكو، بيع أسهم من الشركة، المملوكة بالكامل للحكومة السعودية، في البورصة السعودية "تداول".

وتقول الشركة في وثيقة الإعلان عن نية إدراج الشركة بالبورصة السعودية، التي اطلع مصراوي عليها، إن الأسهم ستتوفر للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات والأفراد.

ووضعت الشركة ضوابط للمستثمرين الذين سيشترون أسهم أرامكو المطروحة، تتعلق بوضع قيود على التصرف بالأسهم أو إصدار أسهم إضافية.

وقالت إن الأشخاص السعوديين الطبيعيين سيستفيدون من نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام.

كم تبلغ الحصة المطروحة للبيع؟

لم يضع بيان هيئة السوق المالية السعودية إطارا زمنيا، كما لم يحدد كم ستبيع أرامكو من أسهمها، لكن مصادر قالت لوكالة رويترز إن شركة النفط قد تطرح ما بين 1 و2% من أسهمها بالبورصة المحلية لتجمع ما بين 20 و40 مليار دولار.

وتقول رويترز، إنه مع تقييم أرامكو عند 1.5 تريليون دولار، ستظل قيمتها أعلى 50% على الأقل عن الشركتين الأعلى قيمة في العالم، مايكروسوفت وأبل، اللتين تبلغ القيمة السوقية لكل منهما نحو تريليون دولار.

وبحسب الوكالة، فإن طرح 1% من الأسهم سيجمع نحو 15 مليار دولار فقط لخزائن الدولة، أي أقل من الرقم القياسي الذي حققته شركة علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية من طرحها الأولي، وبلغ 25 مليار دولار في 2014.