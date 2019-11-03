أسعار الذهب في مصر تستقر لليوم الثاني على التوالي

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 678 جنيها، وهو سعر الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 581 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى نحو 774.9 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5424 جنيها.

وأرجع نجيب استقرار أسعار الذهب، إلى عدم حدوث تغير في سعر المعدن عالميا، نتيجة إغلاق البورصات العالمية اليوم، وهو ثاني أيام العطلة الأسبوعية لتلك البورصات.