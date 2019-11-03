أرباح مصر الجديدة للإسكان والتعمير ترتفع بنحو 42% خلال العام المالي الماضي

كتبت- دينا خالد:

أظهرت نتائج أعمال شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن صافي ربح الشركة خلال العام المالي المنتهي 30 يونيو الماضي، ارتفع بنسبة 41.8% مقارنة بالعام المالي 2017-2018.

وبحسب القوائم المالية للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، سجلت الشركة صافي ربح خلال العام المالي الماضي 376 مليون جنيه، مقابل 265 مليون جنيه خلال العام قبل الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي 2018- 2019 إلى نحو 1.07 مليار جنيه مقابل 954 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2017-2018 بنسبة زيادة 12.6%.

وأضافت الشركة في التقرير الصادرعن مجلس إدارتها، أن المجلس وافق على رأس المال المصدر والمدفوع إلى 333.7 مليون جنيه، مقابل 111.2 مليون جنيه، موزعة على نحو 890 مليون سهم.

وأشارت الشركة، أن هذه الزيادة جاءت كأسهم مجانية بنسبة 2:1، وذلك عن الأرباح المحتجزة للشركة والمذكورة عن القوائم المالية المنتهية 30 يونيو 2019.

وتعمل شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

وكانت الشركة إحدى 5 شركات كانت تنوي الحكومة طرح حصص إضافية منها في البورصة خلال الربع الأخير من 2018 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ولكن الحكومة قررت تأجيل طرح هذه الحصص لحين تحسن ظروف السوق.