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أرامكو تعلن رسميا نيتها إدراج أسهمها في سوق المال السعودية

09:19 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
أرامكو تعلن رسميا نيتها إدراج أسهمها في سوق المال السعودية

شركة أرامكو السعودي

الرياض - (د ب أ):

أعلنت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد رسميا نيتها إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

يأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على طلب تلقته من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) لتسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

وتعتزم أرامكو عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق اليوم لتوفير المزيد من المعلومات للمستثمرين المحتملين. كما أطلقت خدمة تحت عنوان "الاكتتاب" على موقعها الإلكتروني لمساعدة المستثمرين.

وذكرت الشركة أنها "تسعى للمحافظة على مركز مالي قوي ومرن".

شركة أرامكو السعودية السوق المالية السعودية أسهم أرامكو

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