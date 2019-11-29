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مدحت نافع يترشح لعضوية مجلس "مصر المقاصة" من ذوي الخبرة

06:09 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
مدحت نافع يترشح لعضوية مجلس "مصر المقاصة" من ذوي الخبرة

مدحت نافع

كتبت- شيماء حفظي:
قالت مصادر لمصراوي، إن الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، من ذوي الخبرة، ممن لا يحق لهم تولي منصب العضو المنتدب.

وعمل نافع، سابقا بمنصب مدير عام المخاطر بالبورصة المصرية، وخبير بالمحاكم الاقتصادية وحصل على الدكتوراة في فلسفة علم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو محاضر في إدارة المخاطر والاستثمار بعدد من الجامعات المصرية.

مدحت نافع مصر المقاصة
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