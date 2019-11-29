أسعار العملات: استقرار الدولار وتراجع الدينار الكويتي خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.

وبحسب بيانات البنك الأهلي، تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي ليسجل أمس الخميس 17.66 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع مقابل 17.77 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع مقابل 20.74 جنيه للشراء و20.94 جنيه للبيع.

وتراجع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 52.57 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع مقابل 52.62 جنيه للشراء و53.21 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال القطري ليسجل أمس 4.22 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع ليسجل أمس 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي ليسجل أمس 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، وتتباين توقعات عدد من المحللين والمصرفيين بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى