الصناعة تستعرض تقرير أداء الرقابة الصناعية خلال 10 أشهر

القاهرة – مصراوي:

قالت وزارة التجارة والصناعة في بيان اليوم الجمعة، إن الوزير استعرض تقريرا لمؤشرات أداء الرقابة الصناعية خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري.

وقال المهندس محمد حلمي القائم بأعمال رئيس مصلحة الرقابة الصناعية إن المصلحة أجرت 10 آلاف و266 حملة تفتيشية على المصانع، خلال تلك الفترة، بحسب البيان.

كما تم إجراء 17 ألف و595 دراسة فنية متخصصة تضمنت 5 آلاف و315 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 ألف و262 دراسة فنية متنوعة و8 دراسات مستلزمات إنتاج، وفقا للبيان.

وأكد أن المصلحة تكثف من حملاتهاالتفتيشية لاحكام الرقابة على المصانع والتأكد من تطبيقها لمواصفات ومعاييرالجودة، مشيرا إلى أن الشهور الماضية شهدت اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية تجاه المصانع المخالفة.

وأضاف أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة وتوجهات الوزارة للارتقاء بجودة المنتجاتالمصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفي مجال الاعتماد والتراخيص، أوضح حلمى أنالمصلحة قامت بترخيص 3 آلاف و578 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 757 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 45 مطبعة عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 2124 استفسارا 1228 شكوى.