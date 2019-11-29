تصل لـ 60%.. تزايد الإقبال على تخفيضات بلاك فرايداي بمول العرب (صور)

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يوم التخفيضات.. إقبال متوسط في المولات مع بداية "بلاك فرايداي" (صور)

تصوير – جلال المسري:

رصدت عدسة مصراوي، تزايدا في إقبال المشترين على تخفيضات "بلاك فرايداي" في مول العرب، بعد صلاة الجمعة.

ويزيد الإقبال على محلات ملابس السيدات والأحذية، ومحال الأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة.

وتتراوح نسب التخفيضات في مول العرب، بين 10% و60%.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعهم.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.