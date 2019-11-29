بلاك فرايداي.. كل ما تريد معرفته عن التخفيضات ونصائح الشراء

القاهرة – مصراوي:

بدأت المحال التجارية، اليوم الجمعة، فعاليات "البلاك فرايداي" المعروف عربيا بيوم الجمعة البيضاء، لتقديم تخفيضات كبيرة على السلع.

ويقدم مصراوي، أبرز السلع التي يضع عليها التجار تخفيضات سواء في المحال التجارية، أو مواقع التسوق الإلكتروني، وكذلك نصائح للمستهلكين قبل اتخاذ قرار الشراء.

والـ"Black Friday" هو حدث سنوي يحل عادة نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويأتي في اليوم الذي يلي "عيد الشكر" في الولايات المتحدة، ويُطلق عليه في الغرب "الجمعة السوداء"، وفي مصر "الجمعة البيضاء". وتقدم فيه أغلب المتاجر عروضًا وتخفيضاتٍ وخصوماتٍ كبرى على بضائعها.

وتطلق المحال في هذا اليوم من كل عام تخفيضاتٍ على أسعار منتجاتها، وتشمل الهواتف الذكية، والملابس، والأزياء، ومستحضرات التجميل، وجميع الأجهزة الكهربائية.

ويرجع السبب الرئيسي لظهور الـ"black Friday"، إلى أزمة اقتصادية ضربت الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، أدت إلى ركود في حركة الأسواق، ما اضطر أصحاب المحلات التجارية لبيع بضائعهم بأقل من ثمنها، ومع مرور الأيام اعتادوا على تقديم تخفيضاتٍ كبرى في مثل هذا اليوم.

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