لأول مرة.. بنك مصر يربط الفائدة على الودائع بنظام الشرائح

كتبت- منال المصري:

قرر بنك مصر تقسيم الفائدة على ودائع العملاء بنظام الشرائح لأول مرة في البنوك العامة وعلى غرار البنوك الخاصة بحسبما قاله مسؤول خدمة العملاء بالبنك لمصراوي .

ويلجأ بنك مصر إلى ربط الفائدة بنظام الشرائح بداية من يوم الأحد المقبل بهدف تقليل تكلفة العائد على المبالغ القليلة وزيادتها على المبالغ مرتفعة القيمة حيث كان بنك مصر يوحد القائدة على جميع المبالغ ويتباين العائد فقط حسب آجال الوديعة .

وقسم بنك مصر الودائع إلى خمسة شرائح تتباين بينها الفائدة بل تختلف داخل الشريحة الواحدة حسب آجال كل وديعة المقسمة من أسبوع أو أسبوعين أو أقل من شهر أو شهرين أو 3 أشهر أو 6 أشهر أو أقل من عام .

وحدد بنك مصر الفائدة على شرائح الودائع الخمسة :

-الشريحة الأولى: أقل من مليون جنيه، تتراوح من 4.870% أسبوع إلى أسبوعين إلى 5.865% من 6 أشهر لأقل من عام .

-الشريحة الثانية: من مليون جنيه لأقل 2 مليون جنيه، بفائدة 5% من أسبوع لأسبوعين، وإلى 6% من نصف عام لأقل من سنة.

-الشريحة الثالثة: من 2 جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه تتراوح من 5.125% أسبوع لأسبوعين إلى 6.125% من 6 أشهر لأقل من عام .

-الشريحة الرابعة: من 5 ملايين جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه، بفائدة من 5.25% أسبوع لأسبوعين إلى 6.25% من نصف سنة لأقل من عام.

-الشريحة الخامسة: أكثر من 10 ملايين جنيه يتم تحديد الفائدة وفقا لمدير الفرع مع العميل.