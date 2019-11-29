أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

بنك الإسكندرية يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية 3 سنوات

01:07 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
بنك الإسكندرية يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية 3 سنوات

بنك الاسكندرية

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت "أليكس ستار".

وأشار إلى أن الفائدة تراجعت إلى 9% بدلا من 10% على العائد الشهري، وانخفضت إلى 9.25% بدلا من 10.25% للعائد ربع السنوي.

وكان بنك الإسكندرية قرر إيقاف مبيعات الشهادة الثلاثية "أليكس ستار" ذات آجال ثلاث سنوات حتى حسم سعر الفائدة ودراسة تكلفة الأموال بالبنك، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في منتصف نوفمبر الجاري.

ويبيع البنك الشهادة للعملاء بداية من أول ألف جنيه ومضاعفاته أو 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها كما يسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.

بنك الإسكندرية شهادة أليكس ستار الشهادة الادخارية البنك المركزي

الخبر التالى:

لأول مرة.. بنك مصر يربط الفائدة على الودائع بنظام الشرائح
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان