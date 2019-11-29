بنك الإسكندرية يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في بنك الإسكندرية، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية الثلاثية ذات العائد الثابت "أليكس ستار".

وأشار إلى أن الفائدة تراجعت إلى 9% بدلا من 10% على العائد الشهري، وانخفضت إلى 9.25% بدلا من 10.25% للعائد ربع السنوي.

وكان بنك الإسكندرية قرر إيقاف مبيعات الشهادة الثلاثية "أليكس ستار" ذات آجال ثلاث سنوات حتى حسم سعر الفائدة ودراسة تكلفة الأموال بالبنك، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في منتصف نوفمبر الجاري.

ويبيع البنك الشهادة للعملاء بداية من أول ألف جنيه ومضاعفاته أو 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها كما يسمح البنك بكسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ شرائها.