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EG بنك يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية 3 سنوات

01:04 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
EG بنك يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية 3 سنوات

EG بنك

منال المصري:

قال مسؤول خدمة العملاء في البنك المصري الخليجي EG بنك، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.

وتراجعت الفائدة على الشهادة إلى 12% بدلا من 13% يصرف شهريا، و12.25% بدلا من 13.25% يصرف كل 3 أشهر، و12.5% بدلا من 13.5% يصرف كل 6 أشهر، و13% بدلا من 14% يصرف سنويا.

وكان البنك المركزي خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الكوريدور بين 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

EG بنك الشهادة الادخارية البنك المركزي

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