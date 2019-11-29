EG بنك يخفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية 3 سنوات
منال المصري:
قال مسؤول خدمة العملاء في البنك المصري الخليجي EG بنك، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة 1% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات تماشيا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة.
وتراجعت الفائدة على الشهادة إلى 12% بدلا من 13% يصرف شهريا، و12.25% بدلا من 13.25% يصرف كل 3 أشهر، و12.5% بدلا من 13.5% يصرف كل 6 أشهر، و13% بدلا من 14% يصرف سنويا.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي ليسجل متوسط سعر الكوريدور بين 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
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