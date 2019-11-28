بنك HSBC يخفض الفائدة على الودائع

كتبت- منال المصري:

قرر بنك HSBC خفض الفائدة بين 0.25% إلى 0.75% على الودائع قصيرة الأجل، تزامنا مع قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% للمرة الثالثة على التوالي في أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الجاري.

ويضع البنك هيكل للودائع تتباين فيه الفائدة حسب قيمة الوديعة وآجال استحقاقها التي تتراوح من شهر إلى عام وكذلك حسب نوع الحساب لعملاء HSBC Premier أو HSBC Advance.

ويضع البنك جدولا لمبالغ الودائع مقسم من 10 آلاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، ومن 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه ومن 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه ومن مليون جنيه فأكثر.

وتراوحت أسعار الفائدة على الودائع Premier بين 2.3% لأقل من شهر، وصولا إلى 8.75% لآجل عام، وتتدرج حسب مبلغ الوديعة وآجال استردادها.

بينما تراوحت الفائدة على حساب Advance بين 2.05% إلى 8.50% بعد الخفض وتتدرج الفائدة حسب مبلغ الوديعة وآجال استحقاقها.