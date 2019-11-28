السفير الفرنسي بالقاهرة يشهد افتتاح شركة جديدة لدعم الرياضة المصرية

القاهرة- مصراوي:

شهد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي في القاهرة، افتتاح شركة عالمية جديدة متخصصة في مجال الملابس والمعدات الرياضية، لفرعها الجديد داخل مول سيتي سنتر بمصر الجديدة.

كما شهد الافتتاح كل من إريك بودوين المدير الإقليمي للشركة وعبد الرحمن أحمد مدير التوسعات الإقليمي للشركة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الخميس، حصل مصراوي على نسخة منه، إن الفرع الجديد يشكل واحداً من أهم عناوين التسوق في المنطقة لتوفير مختلف المستلزمات الرياضية من ألبسة وأحذية وأجهزة ومعدات لعشاق ممارسة الرياضة بجميع أنواعها، بهدف جعل الرياضة في متناول الجميع وبأسعار مناسبة لأكبر عدد ممكن من الناس، وذلك للتركيز على المستقبل الرياضيين الشباب وتعزيز تواجد الشركة في السوق المصري.

وقال إريك بودوين المدير الإقليمي لشركة ديكاتلون مصر، إن افتتاح ثالث فروع العلامة التجارية الأبرز في فرنسا، التي تحمل تاريخا ممتدا كعلامة تجارية لأفضل الأدوات والمستلزمات الرياضية الفرنسية في مصر يأتي كتأكيد على أهمية السوق المصري والذي تتكون غالبية تركيبته السكانية من الشباب تحت سن 25 سنة، وضمن استراتيجية الشركة التوسعية، والتي تهدف إلى زيادة قاعدة فروعها لتغطي كل المناطق والمحافظات في مصر، من أجل تقديم منتجات الشركة للعملاء على نطاق جغرافي واسع، كما يشكل مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتسوق، وكذلك من خلال بيع المستلزمات الرياضية الأصلية محلياً بدلاً من اضطرار شرائها من الخارج.

وأضاف "نسعى الى نشر الثقافة الرياضية في المجتمع المصري، ولدينا مؤسسة قوية وكبيرة هدفها نشر الفكر الرياضي".

وأشار إلى أن المنتجات التي تقدمها ديكاتلون تستهدف الوصول إلى المواطنين من جميع الفئات الراغبة في ممارسة الرياضة.

وقال عبد الرحمن أحمد مدير التوسعات الإقليمي للشركة بمصر، إن الدراسات التي أجريت على عملاء ديكاتلون تؤكد أن الشباب المصري لديهم رغبة ملحة في اقتناء المستلزمات الرياضية التي تنتجها الشركة، "لذا كان من أولوياتنا التوسع بإنشاء أحدث فروع الشركة".

وأضاف أن الفرع الجديد يقام على مساحة 3 آلالف متر مربع بمول سيتي سنتر بألماظة بمصر الجديدة.