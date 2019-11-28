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أرامكو السعودية: شريحة الأفراد في طرح أرامكو فاقت المعروض

03:48 م الخميس 28 نوفمبر 2019
أرامكو السعودية: شريحة الأفراد في طرح أرامكو فاقت المعروض

شركة أرامكو السعودي

القاهرة- وكالات:

قالت سامبا كابيتال، مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية، اليوم الخميس، إن اكتتاب المستثمرين الأفراد تجاوز المعروض، بطلبات بلغت 38.1 مليار ريال "10.2 مليار دولار".

وتخطط شركة النفط العملاقة التابعة للدولة لبيع 1.5% بما يعادل حوالي 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 و32 ريالا للسهم، مما يقيم الطرح بما يصل إلى 96 مليار ريال والقيمة السوقية للشركة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار.

وتقول أرامكو، إن من المتوقع أن يغطي المستثمرون الأفراد ثلث عملية البيع على الأقل، وأمامهم حتى نهاية اليوم الخميس للاكتتاب في الطرح.

وبدأ فترة اكتتاب أرامكو منذ للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات 17 نوفمبر الجاري وتستمر حتى وتستمر حتى الرابع من ديسمبر، بينما فترة اكتتاب الأفراد بين 17 و28 الشهر الحالي.

أرامكو السعودية سامبا كابيتال

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