غرفة الجيزة التجارية توقع اتفاقية تعاون مع طبرق الليبية

كتبت-منار الرخ:

وقعت غرفة الجيزة التجارية اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة طبرق الليبية، خلال اجتماع عقدته الغرفة مع وفد رجال الأعمال الليبي الذي يزور مصر حاليا.

وقال عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيد الاقتصادي وإزالة المعوقات التي تواجه زيادة التبادل التجاري بين مصر وليبيا.

وقال ناصر، إن اتفاقية التعاون تنص على العمل على تنظيم المعارض والأسواق التجارية تحت إشراف غرفتي الجيزة وطبرق بما يتيح لأعضاء الغرفتين من رجال الأعمال الوقوف على مدى التقدم في الإنتاج الصناعي بكلا البلدين.

وأضاف ناصر، أن الاتفاقية تتضمن تشكيل لجنة مشتركة من رجال الأعمال بالبلدين لمتابعة عدد من الملفات العالقة المتصلة بالأنشطة الاقتصادية ومن بينها إزالة المعوقات الخاصة بإرسال العمالة المصرية للسوق الليبية.

كما تتضمن الاتفاقية مزيدا من التيسيرات في منظمة دخول وخروج رجال الأعمال الليبيين من وإلى مصر.

وحضر الاجتماع كل من محمد إمبابي نائب رئيس غرفة الجيزة، وأحمد الخولي سكرتير عام الغرفة التجارية، وشريف صلاح، ومجدي عرابي أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعادل رزين رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالغرفة، وأعضاء الوفد الليبي من رجال الأعمال في تخصصات مواد البناء والاستثمار الزراعي والسياحة والاستيراد والتصدير والمواد الغذائية والمقاولات والبتروكيماويات.

وقال إبراهيم الجراري، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، إن الوفد الليبي بحث خلال زيارته لمصر العمل تسهيل حركة البضائع الليبية للسوق المصرية، ودخول البضائع المصرية للسوق الليبية، والسماح بدخول البضائع ذات المنشأ الأجنبي القادمة عبر الموانئ المصرية إلى ليبيا عبر الطرق البرية طبقاً لنظام الترانزيت.

وأضاف الجراري، أن الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية خاطبت وزارة القوى العاملة المصرية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وغرفة الجيزة للعمل على عودة إرسال العمالة المصرية لسوق العمل الليبي بعد وضع الضوابط اللازمة.

وتابع الجراري، أنه لا يتم خروج أية عمالة مصرية إلى ليبيا إلا بموجب عقود عمل موثقة عن طريق اللجنة المشتركة وطبقا لاتفاقية حرية التنقل البضائع والأفراد الموقعة بين البلدين في عام 1991.