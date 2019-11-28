مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بعد موجة من الانخفاضات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب، وذلك بعد نزول استمر في الـ 8 جلسات السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.65% بنهاية التعاملات إلى مستوى 13849 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 24 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 15 مليون جنيه، وسجلات تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع 8.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بنسبة 0.16% بنهاية التعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 13760 نقطة، ليواصل المؤشر التراجع للجلسة الثامنة على التوالي.