المركزي يوافق علي تعيين محمد عباس فايد رئيسًا تنفيذيًا لبنك أبو ظبي الأول

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك أبو ظبي الأول، لمصراوي، اليوم الخميس، إن البنك المركزي وافق على تعيين محمد عباس فايد رئيسا تنفيذيًا لبنك أبوظبي الأول، ليبدأ مباشرة عمله يوم الأحد المقبل.

وكان محمد عباس فايد، قال في تصريحات سابقة الشهر الماضي، إن بنك أبو ظبي الأول مصر اختاره لشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك، ولكنه ينتظر موافقة المركزي.

وتقدم محمد عباس فايد، باستقالته من منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، أبريل الماضي، بعدما قضى أكثر من 4 سنوات في البنك اللبناني قادمًا من بنك مصر.

وساهم فايد في تنمية أعمال بنك عَوده مصر، مستندا إلى خبرته المصرفية في بنك مصر، الذي يعتبر ثاني أكبر بنك حكومي بمصر، وساهم في مفاوضات استحواذ عَوده مصر على وحدة البنك الأهلي اليوناني المحلية، والتي لا تزال رهن موافقة البنك المركزي.

والتحق محمد عباس فايد ببنك عَوده في أكتوبر 2014 كنائب لرئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب، ثم تولى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مارس 2017 وحتى أبريل 2019.