- "إعمار" توقع اتفاقا نهائيا لمشروع "كايروجيت" بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

- 11.5 مليار جنيه استثمارات "كايروجيت" على مساحة 120.9 فدان

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة إعمار مصر، في بيان للبورصة، اليوم الخميس، إنها تسلمت خطاب تخصيص 500 فدان في امتداد مدينة الشيخ زايد لإقامة مشروع سكني متكامل الخدمات باستثمارات تصل على 37.8 مليار جنيه.

وأضافت أنها وقعت مع هيئة المجتمعات العمرانية، الاتفاق النهائي لمشروع آخر وهو "كايروجيت" السكني المتكامل الخدمات، الواقع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، على مساحة 120.9 فدان، باستثمارات تصل إلى 11.5 مليار جنيه.

وكان مجلس الوزراء شهد أمس الأربعاء، توقيع الاتفاق بين إعمار مصر وهيئة المجتمعات العمرانية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ومحمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، وجمال بن ثنية رئيس إعمار مصر.

وقالت إعمار مصر في بيانها، إنها سددت مليار جنيه قيمة الدفعة الأولى لأرض مشروع كايروجيت وأرض الشيخ زايد.

وفي بيان منفضل قالت إعمار، إن الاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية، تضمن موافقتها على تغيير استخدام الأرض إلى مجتمع عمراني متكامل، وإمداد المشروع بالمرافق الرئيسية، "وهو ما سيمكن الشركة من اعتماد المخطط العام لمشروع عمراني متكامل ثم إطلاق المشروع للبيع خلال الفترة المقبلة".

وقالت الشركة إنها لم تتنازل عن أي جزء من الأرض المملوكة لها.

وقال محمد العبار، إن "مناقشتنا مع الحكومة المصرية دائما ما تثمر عن نتائج إيجابية، ونحن في إعمار نؤمن بقوة الاقتصاد المصري، ونموه المتزايد، خاصة في الفترة الأخيرة مع التشجيع المستمر والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، خاصة وأن السوق المصري عميق، ويستوعب الكثير من العمل في قطاعات مختلفة".

وأضاف أنه بتوقيع الاتفاق النهائي لمشروع كايروجيت، ستبدأ الشركة في الفترة المقبلة طرح المشروع والبدء في تنفيذه.

وقال إن إعمار تدرس المزيد من فرص الاستثمار في المدن المصرية، وزيادة محفظة الأراض المملوكة لها في مصر، مضيفا ان القطاع العقاري والسياحي في مصر من القطاعات الهامة والواعدة.