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"تنظيم الاتصالات": جارٍ إصدار تراخيص تشغيل القمر الصناعي "طيبة 1"

01:07 م الخميس 28 نوفمبر 2019
"تنظيم الاتصالات": جارٍ إصدار تراخيص تشغيل القمر الصناعي "طيبة 1"

مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجه

كتب- علاء حجاج:

قال مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه يجري حاليا إصدار الترخيص لتشغيل القمر الصناعي "طيبة 1"، بالتعاون مع الشركة المشغلة للقمر.

وأضاف عبدالواحد، خلال جلسة مع عدد من الصحفيين، اليوم الخميس، أن الجهاز لعب دورا تنسيقيا مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحديد مدار القمر، إضافة إلى المساهمة بخبراء مع الشركة المطلقة للقمر للمساعدة في الإجراءات الفنية.

وذكر عبدالواحد أنه عقب حصول القمر على الترخيص سيتمكن من تقديم خدماته تجاريا.

وكانت وكالة الفضاء المصرية، أطلقت القمر الصناعي الأول للاتصالات بمصر "طيبة 1"، في تمام الساعة 11.22 مساء أمس الأول الثلاثاء، من قاعدة الإطلاق في مدينة كورو بإقليم جويانا الفرنسي بأمريكا الجنوبية، عبر صاروخ يحمل القمر إلى المدار الخاص به، والذي يقع على بعد 36 ألف كيلو متر من سطح الكرة الأرضية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر "2030 " للنهوض بالوطن في شتى المجالات.

ووفقًا لبيان سابق لمجلس الوزراء، تم تصنيع قمر الاتصالات من خلال تحالف شركتي "تاليس إلينيا سبيس- إيرباص" الفرنسيتين، واللتين تعدان من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال تصنيع الأقمار، وتم الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" إحدى الشركات الرائدة في مجال إطلاق الأقمار الصناعية.

وسيوفر القمر الصناعي "طيبة 1" التغطية لجمهورية مصر العربية، وبعض دول شمال أفريقيا، ودول حوض النيل.

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