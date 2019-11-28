المركزي اللبناني يسدد سندات دولية مستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار

القاهرة- وكالات:

قال مصدر مالي مطلع، لوكالة رويترز، اليوم الخميس، إن لبنان سدد سندات دولية قيمتها 1.5 مليار دولار استحقت، فضلا عن قيمة العائد.

وينوء لبنان بأحد أكبر أعباء الدين في العالم ويمر بأزمة اقتصادية حادة، بحسب رويترز.

وقال البنك المركزي في وقت سابق، إنه مستعد لسداد استحقاقات الدين العام عند حلولها من أجل حماية الاستقرار المالي للدولة.

وتفيد بيانات رفينيتيف، أن لبنان أصدر سندين جديدين في 27 نوفمبر الجاري: أحدهما قيمته 1.5 مليار دولار لأجل عشر سنوات والثاني 1.5 مليار دولار أيضا لأجل 16 عاما.

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